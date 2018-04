"Italia a tutta fibra", convegno di Askanews sulla banda larga

Roma, 17 apr. - "Italia a tutta fibra" è il titolo del convegno organizzato da Askanews in collaborazione con Open Fiber, Acea e Sirti che si tiene mercoledì 18 aprile dalle 9.30 alle 17 a Roma al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra per fare il punto sui temi della banda larga, la nuova autostrada digitale per lo sviluppo del Paese.

Saranno esaminati gli aspetti tecnologici e di governance, nonché i nuovi servizi digitali per il Paese, le imprese, la Pubblica amministrazione, lo sviluppo dei territori resi possibili dalla diffusione capillare della fibra ottica.

Al convegno parteciperanno tra gli altri il presidente di Open Fiber Franco Bassanini, il presidente di Confindustria Digitale Elio Catania, il presidente di Acea Luca Alfredo Lanzalone, il presidente di Infratel Maurizio Decina, l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, l'amministratore delegato di Sirti Roberto Loiola, l'amministratore delegato di Italtel Stefano Pileri, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, il consigliere dell'ambasciata di Estonia, Paese ad alta diffusione di fibra ottica, Urmas Eigla. Parteciperanno inoltre il preside della Facoltà di Economia della Sapienza, Fabrizio D'Ascenzo, e i professori Francesco Bellini della Sapienza e Michele Costabile della Luiss.