Roma, 17 apr. - "Le elezioni non hanno garantito una maggioranza assoluta in Parlamento, perciò le due elezioni regionali possono servire a rimarcare la volontà dei cittadini. Per questo è una scelta non indifferente rispetto al governo". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, candidato della Lega in Friuli Venezia Giulia, durante un incontro con la stampa estera a proposito del legame tra elezioni regionali e formazione del governo.