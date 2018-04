Una mostra sulla ricerca italiana, Fedeli: ora aumentare risorse

Roma, 17 apr. - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e bellezza, di scoperte e innovazioni, fino alla conquista dello spazio. Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo. "La ricerca è decisiva per la crescita del nostro paese, crescita economica, sociale, culturale e civile, per la nostra competitività a livello internazionale", ha commentato il ministro.

I tempi in cui viviamo rendono la conoscenza e il sapere "fondamentali" per chiunque e per qualunque lavoro e professione, per ogni possibile percorso di vita. "Per questo", ha commentato Fedeli, "sono convinta che ciò che abbiamo fatto finora vada mantenuto e incrementato e accelerato nel tempo". In particolare, occorre "consolidare investimenti e programmazione superando anche le eventuali lentezze procedurali e burocratiche per fare della ricerca il motore di sviluppo sostenibile e giusto per l'Italia, oltre che per l'Europa e per il mondo".

Una posizione condivisa dal vice ministro degli Esteri Mario Giro. Se tanto è stato fatto, "molto resta ancora da fare", secondo Giro. "Dovremmo aumentare moltissimo gli investimenti per la ricerca italiana per essere al livello degli altri Paesi, anche quanto a spesa sul Pil, siamo ancora sotto l'1% e quindi non è sufficiente", ha aggiunto.(Segue)