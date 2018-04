Fedriga: o cambia politica monetaria Ue o euro diventa ostacolo

Roma, 17 apr. - "O la politica monetaria si modifica o l'euro diventa un ostacolo e non un valore aggiunto. L'euro è uno strumento per dare risposte ai cittadini non il fine. Se non si danno risposte gli strumenti spariscono". Così Massimiliano Fedriga, candidato della Lega in Friuli Venezia Giulia, ha risposto a proposito della dichiarazione di Salvini contro l'euro.

"Non siamo contro a priori ma dobbiamo cambiare o non ha più senso starci - ha spiegato - la politica europea non può essere prendere o lasciare va rinegoziata. Lo diciamo con senso di responsabilità. Non può essere nuovo marco. La Germania ha tutelato benissimo i suoi interessi ma noi abbiamo svenduto gli interessi nazionali".