Intesa Sanpaolo sigla accordo con Intrum su Npl -2

Roma, 17 apr. - Le operazioni previste nell'accordo prevedono una valutazione della piattaforma di servicing di Intesa Sanpaolo pari a circa 0,5 miliardi di euro e dei crediti in sofferenza oggetto di cartolarizzazione pari a circa 3,1 miliardi di euro.

L`accordo - continua il comunicato - dà un significativo apporto alla strategia di riduzione del profilo di rischio prevista nel Piano di Impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo e permette di ridurre l`incidenza di NPL sui crediti complessivi al lordo delle rettifiche di valore sotto il 10% (al 9,6% dall` 11,9%, considerando i dati a fine 2017); dimostrare la capacità di Intesa Sanpaolo di cedere un rilevante ammontare di NPL senza oneri straordinari per gli azionisti; realizzare una plusvalenza di circa 400 milioni di euro dopo le imposte nel conto economico consolidato; rispondere alle aspettative dei Regolatori in merito alla riduzione di NPL del sistema bancario italiano; rendere possibile l`ulteriore miglioramento nell`attività di recupero riguardante il portafoglio di crediti in sofferenza non ceduto da Intesa Sanpaolo, avvalendosi della partnership con un operatore internazionale di primo piano, che potrà beneficiare della complementarietà di competenze, capacità e risorse; conseguire una potenziale futura creazione di valore con lo sviluppo di una primaria piattaforma in Italia, che costituisce uno dei principali mercati europei per il servicing di NPL.