Fontana: a giorni incontro Mazzoncini, non escludo investimenti

Rho, 17 apr. - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrerà nei prossimi giorni l'amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini, per discutere del futuro della partecipata Trenord.

"C'è grande attenzione" sul dossier Fnm e Trenord, "non escludo nuovi investimenti perché è fondamentale rilanciare il trasporto pubblico locale" ha detto a margine dell'inaugurazione del Salone del mobile. Quanto alle nomine in Trenord ha aggiunto: "Nella mia testolina ho già deciso, adesso devo parlare con i colleghi di partito e alleati ai quali farò presente le mie decisioni. Non mi chiedete cosa ho deciso".