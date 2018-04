Governo, Fedriga: escludo alleanza Lega-M5s ma basta veti

Roma, 17 apr. - "Tendo ad escludere un'alleanza Lega-Cinque stelle perché il centrodestra come coalizione ha vinto le elezioni". Lo ha ribadito il candidato alla guida della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante una conferenza stampa con la stampa estera.

"Dai Cinque stelle bisogna partire", ha aggiunto ma "senza veti, partiamo dai punti fondamentali per fare un governo, abolizione legge Fornero, immigrazione, tasse. Ma se vale la logica 'io devo fare il premier' e quello non lo voglio perché mi sta antipatico, si torna alla prima Repubblica e alla spartizione dei ministri e noi non ci stiamo".