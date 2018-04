Sala: durante la Design week 500 eventi per la città

Milano, 17 apr. - Sono arrivate 500 richieste di occupazione di suolo pubblico per la settimana del Salone del Mobile a Milano, che tradotto vuol dire 500 eventi sparsi per la città che fanno il paio con i 400mila visitatori attesi in questi giorni. A dirlo il sindaco meneghino, Giuseppe Sala, ai microfoni di Rtl 102.5. "Spazio alla creatività - ha detto Sala - E' il segno di una città che partecipa. Oltre alle consuete Tortona e Brera, quest'anno segnalo anche la zona intorno alla Stazione Centrale che è sede di molte installazioni".

Per Sala "Milano può diventare esempio per altre città. Certo, si fa un grande sforzo per mantenere la città accogliente, ricettiva. Non è facile, io stesso ho moltissime pressioni, su alcuni temi come l'immigrazione, però oggi nell'apertura si possono avere dei vantaggi. Bisogna pensare alla città anche in funzione di chi la vive. Abbiamo due segmenti di età in crescita: uno è quello dei giovani sotto i 24 anni e l'altro è quello degli anziani, sopra i 60 anni perché per fortuna viviamo di più. Molti giovani scelgono infatti di venire a Milano per vivere perché percepiscono l'idea di un mondo aperto e innovativo: noi così garantiamo il sangue del futuro, il ricambio della società e possiamo pensare agli anziani".

"Certo, nella settimana del design, si deve realizzare un equilibrio difficile in città - ammette il sindaco - E' abbastanza difficile girare in macchina per Milano in questi giorni, stiamo chiedendo un sacrificio ai milanesi. Ma è stato anche innescato un processo di crescita che si costruisce anno dopo anno. In questo caso, nulla vale di più della costanza. Mai mollare. Anche perché questo modello funziona: lavorano tutti di più, ristoranti, hotel, i negozi in questi giorni fanno il pieno. C'è molto lavoro in più per tutti. C'è sicuramente qualche sacrificio da sopportare, ma siamo in una situazione invidiabile".