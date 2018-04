Anzaldi (Pd): M5s, Di Maio e Raggi chiedano scusa a Federica Angeli

Roma, 17 apr. - "Il Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, Carla Ruocco, Virginia Raggi dovrebbero chiedere scusa a Federica Angeli". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, aggiungendo: "Dopo le intercettazioni degli imprenditori balneari, uno dei quali arrestato per riciclaggio, che dicevano di voler 'puntare sui cinquestelle', dopo gli incontri della Ruocco con quelli che lei ha chiamato 'imprenditori onesti' sebbene siano finiti coinvolti in inchieste giudiziarie, dopo i dossier firmati M5s in cui la giornalista veniva definita collusa coi clan, pur essendone minacciata, un partito che pretende di avere il governo del paese ha il dovere innanzitutto di chiedere scusa. E di chiarire quali sono e sono stati i suoi reali rapporti con questi imprenditori, in un contesto in cui proprio Ostia è la roccaforte M5s a Roma".