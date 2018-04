Roma, 17 apr. - Con riferimento al bando di gara ad evidenza pubblica emesso dall`Enac per l`affidamento della concessione di gestione totale, di durata trentennale, dell'Aeroporto Ridolfi di Forlì, l`Ente rende noto che, allo scadere del termine di presentazione delle domande fissato per le ore 13 di ieri, 16 aprile 2018, è pervenuta una sola offerta di partecipazione. La prima seduta pubblica di gara si svolgerà, come da bando, il 18 aprile.