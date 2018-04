Rossi (Leu): sentenza contro Zuccaro dimostra torti M5S

Firenze, 17 apr. - "A Di Maio chiudete subito il forno in faccia". Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Toscana, Enrico Rossi (Leu).

Rossi ricorda come il procuratore di Catania Zuccaro si sia visto rifiutare dal gip di Ragusa il sequestro della nave Open Arms e l'accusa alla ong di associazione a delinquere. "È una sentenza - commenta Rossi - che deve far riflettere sulle conseguenze e sul tipo di accordi presi da Minniti con i 'sindaci' e con il 'governo Libico'. Inoltre, ricordo che Di Maio e Grillo, quando infuriava l'offensiva contro le ong, dichiaravano rispettivamente che 'la politica chieda scusa a Zuccaro', e che 'è gravissimo minimizzare le accuse del procuratore'. Posizioni non molto diverse da quelle di Salvini. Scrivo questo anche per dire che la sinistra e il Pd non dovrebbero pensare ad accordi di governo con il M5stelle. A Di Maio, fosse per me - conclude Rossi - avrei già chiuso il forno in faccia da tempo".