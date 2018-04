Scalfarotto (Pd): improbabile accordo di governo col M5s

Roma, 17 apr. - "Noi avremo un atteggiamento responsabile però a me un accordo tra M5S e Pd sembra assolutamente improbabile. Credo che in questo momento il Pd dovrebbe focalizzarsi sulla nettezza dei propri valori. No, non siamo pronti ad aprire il nostro forno. Ma in caso, in un confronto con i 5s, chiederei subito a Di Maio: le cose buone fatte dal Governo Pd verranno smantellate o no?". Così Ivan Scalfarotto, deputato Pd e sottosegretario uscente allo sviluppo economico poco fa a Radio anch`io (Rai Radio1).