Gelmini a Salvini: regionali non c'entrano nulla col governo

Roma, 17 apr. - "Ho ascoltato Salvini, anche alla presenza del Presidente Mattarella, dire chiaramente che è pronto a governare senza attendere il risultato delle elezioni di Friuli e Molise. Che sono importanti per gli abitanti delle due regioni ma che nulla hanno a che vedere con l`urgenza di dare un governo all`Italia". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera poco fa a Radio anch`io (Rai Radio1) commentando le dichiarazioni di ieri del leader leghista secondo il quale "con la vittoria in Molise e Friuli governo in 15 giorni".

Si è parlato anche di Siria nell`intervista e la capogruppo di Forza Italia alla Camera ha parlato della posizione di Salvini che ha definito "pazzesco" il bombardamento americano in Siria: "Con le sue parole Salvini ha rafforzato il ruolo di Berlusconi e di Forza Italia come garanti del Patto atlantico. Del resto Salvini sa bene che non si può né si deve uscire dal Patto atlantico".

Infine si è parlato anche del possibile incarico alla presidente Casellati: "Non tiro a indovinare, aspetto la decisione del presidente della repubblica. Certamente la Casellati è una persona forte, capace e adeguata. Ma rendiamoci conto che non c`è tempo da perdere".