Eni: accordi con algerina Sonatrach per ampliare la partnership

Roma, 17 apr. - L'Eni e l'algerina Sonatrach firmano nuovi accordi "per ampliare il partenariato storico". A Orano (Algeria) l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, e il presidente direttore generale della Sonatrach, Abdelmoumem Ould Kaddour, "hanno firmato una serie di accordi che mirano a rafforzare l'integrazione tra le due società nelle attività operate congiuntamente nel Paese. Questo avverrà attraverso importanti sinergie che porteranno a significativi risparmi di spesa e in una migliorata efficienza operativa".

"Particolare importanza - sottolinea il gruppo italiano - rivestirà il lancio di un programma ambizioso di esplorazione e sviluppo nel bacino del Berkine, che porterà alla messa in produzione di nuove riserve gas attraverso l'utilizzo e ottimizzazione delle infrastrutture esistenti". L'Eni e Sonatrach, inoltre, "hanno sancito accordi specifici per proseguire la collaborazione nel settore ricerca e sviluppo, dando seguito agli accordi conclusi a novembre 2016".

"La rinnovata collaborazione tra le nostre società - ha detto Descalzi - permette all'Eni di realizzare un ulteriore importante passo in avanti in un paese chiave come l'Algeria e di consolidare ulteriormente la partnership strategica con Sonatrach. Inoltre, la prossima realizzazione di un laboratorio per le energie rinnovabili e di un impianto fotovoltaico nel sito produttivo di Brn sono un ulteriore tassello nel percorso di decarbonizzazione di Eni che prevede, tra le altre cose, lo sviluppo dei business green attraverso l'impegno crescente nelle energie da fonti rinnovabili e l'impegno in attività di ricerca scientifica e tecnologica".