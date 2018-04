Brasile, Lula scrive dal carcere: "Sono sereno ma indignato" -2

Roma, 17 apr. - L'ex presidente ancora una volta ha "sfidato" il giudice Sergio Moro e il team anti-corruzione a "dimostrare il crimine che sostengono" che Lula "abbia commesso". Moro è il magistrato di primo grado che ha condannato Lula ed è diventato un simbolo della lotta alla corruzione per molti brasiliani, ma anche l'obiettivo degli attacchi dei sostenitori dell'ex presidente.

Oltre all'accampamento, gli attivisti di sinistra hanno anche simbolicamente occupato ieri per diverse ore l'appartamento sulla costa di San Paolo che l'ex presidente brasiliano - secondo l'accusa - avrebbe ricevuto come tangente. "O rilasci Lula o non ci sarà tregua!" hanno urlato circa 30 membri del Movimento dei Lavoratori senza Tetto (MTST) e del Fronte del Popolo senza Paura, presenti nell'edificio di Guaruja dove si trova l'appartamento.

(fonte afp)