Brasile, Lula scrive dal carcere: "Sono sereno ma indignato"

Roma, 17 apr. - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, favorito alle presidenziali di ottobre, si è detto "sereno ma indignato" per il suo arresto, in un messaggio inviato dalla sua cella di Curitiba, nel Sud del Brasile. Lula è stato condannato a 12 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro ed è stato imprigionato il 7 aprile scorso.

L'ex presidente rivndica con forza la sua innocenza e denuncia un arresto politico allo scopo di impedirgli una nuova candidatira alla presidenza del Paese. "Sono tranquillo, ma indignato come qualsiasi innocente davanti a un'ingiustizia", ha scritto Lula in una lettera inviata dai suoi avvocati a Gleisi Hoffmann, senatrice e presidente del Partito dei Lavoratori co-fondato da Lula negli anni '80. "Sono molto grato per la vostra resistenza e la vostra presenza a questo atto di solidarietà", ha aggiunto Lula facendo riferimento ai suoi sostenitori che hanno organizzato un raduno di protesta nei pressi del quartier generale della polizia di Curitiba dov'è incarcerato.

(fonte afp)