Camera, interpellanze seduta 13 aprile: Cenni -8

Roma, 17 apr. - Quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere, nel dettaglio, al fine di ripristinare la cinta muraria di San Gimignano interessata dal crollo e prevenire ulteriori episodi di questa natura;

se il Governo ritenga utile, per quanto di competenza promuovere norme specifiche che permettano alle amministrazioni comunali di poter utilizzare risorse economiche in deroga ai vincoli del pareggio di bilancio per prevenire e ripristinare eventuali danni arrecati al patrimonio culturale pubblico;

se ritenga possibile assumere iniziative per istituire un apposito fondo nazionale a sostegno degli interventi di prevenzione, manutenzione e ripristino di eventuali danni delle fortificazioni medievali riconosciute patrimonio storico e culturale, con particolare riferimento a quelle ricadenti sui siti Unesco.

(2-00012) «Cenni».