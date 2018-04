Camera, interpellanze seduta 13 aprile: Cenni -6

Roma, 17 apr. - Risulta evidente che i costi necessari sia per prevenire episodi simili, sia per mettere in sicurezza i danni subiti non possono ricadere esclusivamente sugli enti territoriali.

Si tratta di beni culturali riconosciuti dall'ordinamento nazionale (ricadenti in alcuni casi all'interno di siti Unesco) che oltre a rappresentare una straordinaria ricchezza dal punto di vista artistico ed architettonico attraggono ogni anno milioni di visitatori e contribuiscono alla crescita del prodotto interno lordo turistico del nostro Paese;

le fortificazioni e le cinte murarie di origine medievale sono spesso di proprietà del demanio pubblico e date in gestione alle amministrazioni comunali, senza però adeguate risorse per la manutenzione ordinaria;

(Segue)