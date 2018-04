Tronc sale a Wall Street su voci di vendita a SoftBank

New York, 16 apr. - Il colosso dei media americano Tronc sale a Wall Street e guadagna quasi il 10%. A spingere in alto il titolo sono le voci del possibile acquisto del gruppo da parte del conglomerato giapponese SoftBank. Lo sostiene il quotidiano online Axios, citando fonti vicine al gruppo. Le voci arrivano a due giorni da quando il New York Post aveva scritto che anche la società di private equity Apollo era interessata a comprare il colosso media che pubblica The Chicago Tribune, New York Daily News e The Baltimore Sun.

Ma nella lista dei possibili acquirenti ci sono anche Gannett, colosso americano editore di Usa Today, e NewsCorp, proprietario del Wall Street Journal, anche se il gruppo di Rupert Murdoch non sembrerebbe convinto a continuare nel corteggiamento.

Pochi giorni fa Tronc aveva annunciato di essere vicino alla vendita di due quotidiani californiani, il Los Angeles Times e il San Diego Union-Tribune, per 500 milioni di dollari. Li dovrebbe acquistare l'investitore miliardario del settore biotech Patrick Soon-Shiong, già azionista del gruppo. Qualche settimana fa lo storico quotidiano di Los Angeles si è sindacalizzato. Le azioni di Tronc salgono del 9,6% a quota 18,79 dollari per azione.