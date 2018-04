Fed, Casa Bianca conferma Clarida come vicepresidente

New York, 16 apr. - La Casa Bianca ha confermato la scelta di un economista di Pimco, Richard Clarida, come vicepresidente del board della Federal Reserve. Clarida, repubblicano e professore alla Columbia University di New York, è visto come una persona pragmatica e dunque perfetta per affiancare il numero uno Jerome Powell (il primo governatore in oltre tre decenni a non avere un dottorato di economia). Adesso la nomina dovrà essere confermata dal Senato.

Insieme a Clarida il presidente americano ha confermato anche Michelle Bowman, della Fed del Kansas, come nuovo membro del board della banca centrale.