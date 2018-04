Cuba, Amnesty:_cambio leadership segni nuova epoca diritti umani -3

Roma, 16 apr. - L'agenda di Amnesty International per i diritti umani a Cuba evidenzia i problemi, urgenti e duraturi, che la nuova amministrazione dovrebbe affrontare in via prioritaria e propone 15 misure concrete da adottare in cinque aree-chiave.

La roadmap di Amnesty International menziona la necessità che il governo cubano dialoghi in modo costruttivo con gli osservatori internazionali sui diritti umani e, a livello nazionale, s'impegni in favore di riforme che, tra l'altro, garantiscano la libertà d'informazione, l'adozione di leggi anti-discriminazione, la fine della censura e delle limitazioni indebite all'accesso a Internet, l'indipendenza del potere giudiziario e la possibilità di registrarsi per tutte le associazioni della società civile.

Nell'occasione, Amnesty International ha rinnovato ancora una volta la sua richiesta agli Usa di annullare l'embargo nei confronti di Cuba, che continua a compromettere l'accesso ai diritti economici e sociali dei cubani più vulnerabili.