Cuba, Amnesty:_cambio leadership segni nuova epoca diritti umani -2

Roma, 16 apr. - "Il governo non deve perdere l'opportunità per dare inizio a una nuova epoca di rispetto dei diritti umani. Attraverso il dialogo con tutti i settori della società cubana - comprese le organizzazioni per i diritti umani, i sindacati e i giornalisti indipendenti e altri attori della società civile - le autorità cubane dovranno garantire i diritti di tutti i cubani, compresi quelli che esprimono critiche nei confronti del governo, attraverso provvedimenti come la fine della censura, l'adeguamento del sistema giudiziario agli standard internazionali e il contrasto a ogni forma di discriminazione", ha aggiunto Guevara-Rosas.

Amnesty International, pur non potendo visitare Cuba da quasi tre decenni, ha potuto documentare gli arresti, le intimidazioni e le minacce nei confronti di attivisti e giornalisti indipendenti nei mesi precedenti la prevista fine del mandato di Raúl Castro. Negli ultimi tre anni, l'organizzazione per i diritti umani è stata in grado di identificare almeno 11 prigionieri di coscienza, in carcere solo per aver espresso pacificamente le loro opinioni. (Segue)