Cuba, Amnesty:_cambio leadership segni nuova epoca diritti umani

Roma, 16 apr. - Il termine della presidenza di Raúl Castro, previsto il 19 aprile, offre un'opportunità storica per invertire la situazione dei diritti umani a Cuba. Lo ha dichiarato oggi Amnesty International, che ha pubblicato una roadmap su come la nuova amministrazione potrà favorire un positivo cambiamento, intitolata "Trasformare il confronto in dialogo".

"Questo è il momento opportuno per avviare un dialogo importante e costruttivo sul futuro di Cuba. Il nuovo presidente dovrà cogliere l'occasione, a partire dai progressi nel campo dell'istruzione e dell'accesso alle cure mediche, per affrontare tutte le sfide storiche del paese, soprattutto le limitazioni tuttora in corso ai diritti alla libertà d'espressione e di manifestazione pacifica", ha dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty International per le Americhe.

(Segue)