Claudia Lodesani nuovo presidente Msf Italia -3

Roma, 16 apr. - Con queste parole Loris De Filippi, in un partecipato momento associativo, si è congedato dal suo ruolo e ha passato il testimone: "Sono stati sei anni importanti, a volte difficili, soprattutto negli ultimi mesi, in cui abbiamo affrontato un clima di pesanti attacchi alla solidarietà. Sono orgoglioso dell`instancabile lavoro fatto dall`organizzazione. Abbiamo puntato dritto a ciò che conta veramente: aiutare popolazioni in pericolo. In una fase storica come questa, dobbiamo perseverare nell`assistere e nel testimoniare, se possibile con ancora maggiore forza".

Durante l`assemblea MSF ha anche celebrato i suoi 25 anni in Italia, che ricorrono il 25 aprile, con un`associazione che oggi conta 496 membri, eletti tra operatori umanitari, membri dello staff e volontari dei gruppi locali. E ha rilanciato la campagna #Umani, che riporta al centro l`atto umanitario nella sua essenza, quella dell`aiuto incondizionato, che muove da persona a persona senza fare differenze. Un invito all`umanità e al sostegno reciproco attraverso cinque emozioni che accomunano tutti.

Medici Senza Frontiere (MSF) è un`organizzazione medico-umanitaria indipendente creata nel 1971. Oggi MSF fornisce soccorso in oltre 70 paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da violenze, guerre, epidemie, disastri naturali o esclusione dall`assistenza sanitaria. MSF agisce inoltre per denunciare all`opinione pubblica le crisi dimenticate, contrastare inadeguatezze nel sistema degli aiuti e sostenere pubblicamente una migliore qualità delle cure. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.