Claudia Lodesani nuovo presidente Msf Italia -2

Roma, 16 apr. - "Siamo un`associazione nata per passione. Nella nostra storia abbiamo preso posizioni forti, che hanno fatto rumore e a volte hanno stupito, ma sempre con un unico obiettivo: le persone che assistiamo, che vediamo, curiamo, con cui parliamo ogni giorno sul campo e che ti rimangono dentro quando torni a casa. Sono felice di raccogliere questo testimone per portare avanti, oggi anche in Italia, i valori fondanti della nostra azione" ha dichiarato Claudia Lodesani, neo-eletta presidente di MSF in Italia.

Gli altri consiglieri eletti sono il dott. Roberto Scaini, medico, che assume il ruolo di vicepresidente, Philippe Berneau, ex capomissione, Patrizio Carnevale, ostetrico, Nicola Pisani, architetto, il dott. Ruggero Giuliani, medico infettivologo, il dott. Murad Odeh, chirurgo, tutti con consolidata esperienza sul campo o tra i ranghi dell`organizzazione.

(Segue)