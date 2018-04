Claudia Lodesani nuovo presidente Msf Italia

Roma, 16 apr. - L'Assemblea Generale dei soci di Medici Senza Frontiere (MSF), cuore della vita associativa dell`organizzazione, ha eletto ieri il nuovo Consiglio Direttivo. Ad assumere la carica di presidente di MSF Italia è la dott.ssa Claudia Lodesani, che prende il posto di Loris De Filippi, il cui mandato, durato sei anni, è giunto a naturale conclusione.

La dott.ssa Lodesani, medico infettivologo, nata a Modena nel 1972, lavora con MSF dal 2002 e ha passato gli ultimi 15 anni sul campo, coprendo grandi emergenze come l`Ebola e lo tsunami, conflitti come quello in Yemen e Repubblica Centrafricana, contesti dimenticati come il Burundi, la Repubblica Democratica del Congo o il Sud Sudan, dove ha trascorso l`ultimo anno, fino ai progetti sulla migrazione a Lampedusa e in Sicilia, dove vive da 10 anni tra una missione e l`altra. Ha iniziato come medico di terreno per poi svolgere ruoli di coordinatore, capo missione, direttore di strutture sanitarie di MSF.

