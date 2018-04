Siria, Russia: squadra esperti Opac attesa a Douma mercoledì

L'Aia, 16 apr. - La squadra di esperti dell'Orgaizzazione per la messa la bando delle armi chimiche (Opac) giunta in Siria per indagare sul presunto attacco chimico di Douma dovrebbe arrivare nella località della Ghouta orientale mercoledì: lo hanno reso noto fonti dell'Anbasciata russa all'Aia.

"Domani i servizi di sicurezza delle Nazioni Unite controlleranno le strade, e mercoledì è previsto l'arrivo degli esperti" hanno dichiarato le fonti, spiegando che è in corso ancora lo sminamento delle arterie di comunicazione.