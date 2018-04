Ambiente, Gentiloni: una delle grandi sfide del centrosinistra

Udine, 16 apr. - "Non c'è centrosinistra di governo che non metta la questione ambientale ai primi posti nelle sue priorità e se non lo abbiamo fatto abbastanza in questi anni, abbiamo sbagliato". Lo ha dichiarato il premier Paolo Gentiloni, intervenendo ad un incontro elettorale a Udine, alla presenza del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello. "Dobbiamo essere consapevoli che questa è un'altra, insieme a quella del lavoro e della salute pubblica, delle grandi sfide alle quali il centrosinistra di governo è chiamato"