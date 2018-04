Siria, Russia: Usa hanno attaccato "edifici ordinari"

Mosca, 16 apr. - Gli Stati Uniti e i loro alleati in Siria hanno attaccato "semplici edifici". Lo ha detto il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov. "Come si può vedere chiaramente nelle fotografie dallo spazio, distribuite dai media occidentali, si tratta di edifici ordinari in superficie ", ha affermato in un briefing a Mosca.

Inoltre secondo l'alto ufficiale, le dichiarazioni degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia che tutti gli attacchi missilistici contro la Siria sono stati pianificati su tre obiettivi causano grande scetticismo.