Gelmini a Di Maio: centrodestra unito è realtà, crisi di nervi M5s

Roma, 16 apr. - "Luigi Di Maio se ne faccia una ragione una volta per tutte: il centrodestra unito è forte, è coeso, ha vinto le elezioni ed è una realtà che i sogni grillini non potranno mai cancellare". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Il Movimento 5 Stelle, piuttosto - prosegue - dopo il buon risultato ottenuto il 4 marzo sembra aver perso definitivamente la bussola. Fino a ieri bastava urlare e protestare, oggi prendersi serie responsabilità di fronte al Paese è cosa molto più complessa. Sono chiaramente in preda ad una crisi di nervi".

"Per quanto riguarda, invece, i parlamentari di Forza Italia - conclude Gelmini - il capo politico pentastellato stia sereno: deputati e senatori azzurri sono più che mai uniti nel sostenere Berlusconi e nel lavorare per il futuro governo di centrodestra. Di Maio pensi ai suoi numerosi parlamentari sospesi in campagna elettorale e reintegrati grottescamente nei gruppi grillini il giorno dopo la chiusura delle urne. E questa sarebbe la loro coerenza? Questo sarebbe il loro cambiamento?".