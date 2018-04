Atlantia, Edizione: su Cellnex investimento di lungo termine

Roma, 16 apr. - L'acquisto del 29,9% di Cellnex da parte di Edizione è "un investimento strategico di lungo termine". Lo afferma la holding della famiglia Benetton, che "prende atto con soddisfazione che Atlantia si è avvalsa della facoltà di designarla acquirente della partecipazione del 29,9% in Cellnex, detenuta da Abertis".

"Cellnex - spiega Edizione - grazie a una strategia di consolidamento nel settore delle torri di trasmissione avviata nel 2015, è oggi un operatore indipendente leader in Europa nelle infrastrutture per le telecomunicazioni wireless. La società, presente in Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, è quotata nella Borsa spagnola con una capitalizzazione di oltre cinque miliardi di euro".

"La volontà - aggiunge la holding - di acquisire la partecipazione in Cellnex persegue, sia per dimensioni che per presenza geografica, gli obiettivi di diversificazione di portafoglio di Edizione e rappresenta un investimento strategico di lungo termine, con importanti prospettive di crescita, possibili anche grazie alla qualità dell'attuale top management e alla visione strategica del Ceo, Tobias Martinez".