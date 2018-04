Pd, Serracchiani: premier Gentiloni è solido riferimento

Udine, 16 apr. - "Paolo Gentiloni è un solido punto di riferimento prima di tutto per il Paese, ma sicuramente anche per il Partito democratico". Lo ha affermato oggi a Udine la deputata del Pd Debora Serracchiani, partecipando a un incontro elettorale con il presidente del Consiglio, a sostegno del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

"L'apprezzamento sincero con cui Gentiloni viene accolto dai cittadini in eventi pubblici come questo - ha indicato Serracchiani - è un grande valore aggiunto che premia il lavoro fatto alla guida del Paese con un peculiare tratto umano". "Anche in questi giorni complessi sul piano internazionale, pur nella gestione ordinaria, Gentiloni ha saputo tenere la barra dritta mentre intorno a lui si sono mosse forze - ha concluso - con approcci incerti se non inquietanti" .