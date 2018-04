Immigrati, Gentiloni: il flusso non verrà cancellato

Udine, 16 apr. - Secondo il premier Paolo Gentiloni, "il flusso migratorio non verrà cancellato da qualcuno come qualcuno continua a promettere, 'li rimandiamo tutti a casa loro'". Gentiloni ne ha parlato a Udine, in un incontro elettorale per il candidato presidente alla Regione Fvg, Sergio Bolzonello. "Questa promessa la sento un po' meno ultimamente dopo qualche settimana che è finita la campagna elettorale", ha concluso Gentiloni, sottolineando che "lo scontro" su questi temi è stato "totalmente ideologico".