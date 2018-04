Di Maio: Di Battista? Non so fare sue battute, ma condivido...

Roma, 16 apr. - Le frasi di Alessandro Di Battista su Salvini e Berlusconi non sono un problema, per Luigi Di Maio, nella sostanza l'ex parlamentare M5s ha detto cose assolutamente condivisibili, dopodiché "le battute che fa lui io non le so neanche fare". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando a `Otto e mezzo' su La7. "Sinceramente, i tatticismi di Salvini sono evidenti. Lui non ci ha fatto una bella figura, lui apre a M5s e un secondo dopo Berlusconi chiude... Alessandro Di Battista ha tutta la libertà di dire quello che vuole".

Insomma, Di Maio condivide che "con Berlusconi non si può fare un governo del cambiamento" e anche che "Salvini ha fatto una brutta figura (al Quirinale, ndr)". Detto questo, "poi, le battute che fa lui io non le so neanche fare, non so far ridere".