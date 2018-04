Atlantia vende il 29,9% di Cellnex a Edizione ... -2

Roma, 16 apr. - La holding Edizione riconoscerà ad Atlantia "il diritto di co-investire in Cellnex, acquistando fino al 20% della partecipazione (pari al 6% circa del capitale di Cellnex) entro i due anni successivi all'esecuzione della compravendita".

Saranno riconosciuti anche "un 'diritto di prima offerta' e un 'diritto di prelazione' per l'ipotesi in cui Edizione intenda cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la partecipazione entro i sette anni successivi all'esecuzione della compravendita".