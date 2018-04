Atlantia vende il 29,9% di Cellnex a Edizione per 1,489 miliardi

Roma, 16 apr. - Atlantia esercita l'opzione put sul 29,9% del capitale di Cellnex, quota che passa nelle mani di Edizione (la holding della famiglia Benetton) per quasi 1,5 miliardi. Lo comunica la società, sottolineando che "non essendo pervenute offerte migliorative, Atlantia ha esercitato il diritto di vendita sul 29,9% del capitale di Cellnex concesso da Edizione". L'operazione rientra nel quadro dell'acquisizione di Abertis da parte di Atlantia con Acs e Hochtief. Il prezzo "è di 21,5 euro per azione Cellnex (cum dividend), pari a un corrispettivo di 1,489 miliardi".

"In conformità - aggiunge la società di infrastrutture - agli impegni assunti con Atlantia, Hochtief farà quanto necessario affinchè, subordinatamente all'esito positivo dell'Opa sulle azioni di Abertis, quest'ultima proceda alla vendita delle azioni Cellnex a Edizione".