Roma, 16 apr. - Le posizioni di Matteo Salvini sull'attacco contro la Siria sono "irresponsabili", secondo Luigi Di Maio. Parlando a `Otto e mezzo' su La7 il leader di M5s ha spiegato: "Penso che le dichiarazioni di Salvini siano irresponsabili perché sono state fatte da un palco, in campagna elettorale per le regionali. Non si può affrontare così una crisi internazionale".