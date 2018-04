Siria, attacco Usa. Mosca: su 103 missili crociera, distrutti 71

Mosca, 16 apr. - Durante l'attacco degli Usa e degli alleti sulla Siria, la difesa aerea di Damasco ha distrutto 71 missili da crociera su 103. Lo ha detto il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa della Russia, generale Igor Konashenkov, in un briefing a Mosca. "Come promesso il Ministero della Difesa della Russia ha effettuato l'analisi dell'efficacia di attacchi aerei sulla Siria da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, così come le azioni delle unità di difesa aerea siriana" ha spiegato l'alto ufficiale.