Di Maio: l'Ue si cambia dall'interno, non uscendone

Roma, 16 apr. - M5s vuole cambiare le politiche europee dall'interno, senza uscire dall'Unione. Lo ha spiegato Luigi Di Maio durante `Otto e mezzo' su La7. "L'obiettivo è cambiare le cose all'interno di questi consessi, non uscendone. Se nell'Ue va cambiato qualcosa, se nell'unione monetaria va cambiato qualcosa, credo che sia un grande momento di riflessione, che coinvolga anche la Francia e la Germania, che può portare dei cambiamenti".

Per questo, spiega, non intende fare "passi indietro" rispetto alla presidenza del consiglio: "Il passo indietro di Di Maio significherebbe portare alla presidenza del Consiglio un 'mister X' che non ha preso voti. Abbiamo bisogno di forza a quei tavoli".