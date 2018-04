Elezioni Fvg, Gentiloni: csx di governo non ha perso la testa

Udine, 16 apr. - "Con la partita del 29 aprile abbiamo una prima occasione di mandare un messaggio ai nostri concittadini friulani. Il messaggio è molto semplice: il centrosinistra di governo non ha perso la testa, non ha perso i suoi valori, ha una classe dirigente da mettere in campo, può fare una partita e può vincerla". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo ad un dibattito elettorale con il candidato del centrosinistra alle Regionali in Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello.