Trump pronto a nominare vice Fed l'economista Richard Clarida

New York, 16 apr. - Donald Trump è pronto a nominare il vice presidente della Fed. Con buone probabilità si tratta dell'economista della Columbia University, Richard Clarida. La Casa Bianca inoltre potrebbe anche nominare nel board della banca centrale americana, Michelle Bowman, della fed del Kansas. Clarida è un economista repubblicano e uno specialista in politiche monetarie. Se verrà confermato dal Senato sarà il secondo di Jerome Powell, che a febbraio ha iniziato il suo mandato di quattro anni alla guida del'istituto. Clarida è stato uno dei principali economisti al dipartimento del Tesoro durante la presidenza di George W. Bush: è descritto come una persona molto pragmatica e poco ideologica.