Governo, Fedeli: incarico a Fico? Lui eletto con voti destra

Roma, 16 apr. - "Di Maio? Un giorno dice che vuole fare il governo con noi, nello stesso giorno, ad un'altra ora, dice che sta negoziando con la Lega, senza Berlusconi..." Lo dice Valeria Fedeli, Ministro dell'Istruzione uscente, che oggi è stata ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Voi però non volete proporvi per governare. "Col nostro 18% non abbiamo i numeri per proporre un governo". Se il M5S e la Lega non riuscissero ad accordarsi e Mattarella desse l'incarico a Roberto Fico? "Lui è la terza carica dello Stato, e oltretutto è stato eletto dai voti del centrodestra, oltre che del M5S". Calenda ha detto che il Pd deve fare un governo di emergenza con M5S e Lega. Cosa ne pensa? "Non ha detto di emergenza ma di transizione, che è differente. Diciamo che la sua proposta somiglia molto ad un governo del Presidente". Lei è d'accordo? "Dipende, se ce lo propone il Presidente".