Di Maio: uscite da M5s? Semmai Berlusconi si preoccupi di Fi

Roma, 16 apr. - Non sarà M5s a spaccarsi, come secondo alcuni retroscena Silvio Berlusconi pensa possa accadere, ma è Fi che rischia di dividersi. Lo dice Luigi Di Maio durante la registrazione di `Otto e mezzo': "Le mie notizie sono il contrario, che da Fi ci sono parlamentari pronti ad andare altrove. Dovrebbe essere Berlusconi a preoccuparsi".

In ogni caso, ha precisato, eventuali transfughi di Fi non saranno accolti nei gruppi M5s: "Noi non possiamo accettare parlamentari che vengano da altre forze politiche".