Italiaonline, Maria Elena Cappello si dimette da Cda

Roma, 16 apr. - Maria Elena Cappello, amministratore non esecutivo di Italiaonline, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato dalle cariche ricoperte nel Cda della società "per il sopraggiungere di nuovi impegni professionali legati alla partecipazione in consigli di altri emittenti". Lo riferisce una nota.

Per le stesse ragioni, si legge nel comunicato, Cappello ha reso noto di non poter più confermare la propria disponibilità ad accettare la nomina ad amministratore della società, qualora l`assemblea del 27 aprile dovesse deliberare in tal senso. Cappello, informa Italiaonline, non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della società.