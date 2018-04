Salvini: voto fondamentale per molisani e d'aiuto per italiani

Termoli, 16 apr. - "Il voto in Molise è un voto fondamentale per i molisani e potrà essere d'aiuto anche per tutti gli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini a Termoli al termine del comizio nel suo tour elettorale ribadendo che "l'unico punto fermo in questa delicata situazione politica è che il Carroccio non farà mai accordi con il Pd: i molisani vogliono cambiare mandare a casa il Pd che ha fatto disastri in Italia e in Molise. E qui ribadisco che la Lega non farà mai accordi con il Pd. Qui ci sono ospedali, strade da sistemare, agricoltori e pescatori da sistemare, cose che il Pd sì è dimenticato di fare".