Fca, Di Maulo (Fismic): maggior urgenza per 400 lavoratori

Torino, 16 apr. - "Bisognerà affrontare una fase transitoria vero i nuovi modelli con il minor danno possibile per i lavoratori che altrimenti rischiano di rimanere senza lavoro e soprattutto coloro che hanno meno protezione sociale. Il 29 luglio scadono i contratti di solidarietà a Mirafiori e per questo bisogna intervenire per tempo riuscendo a proteggere soprattutto coloro che hanno minori capacità lavorative. Ci siamo concentrati soprattutto su questo immaginando un percorso formatico che possa portare il lavoratore con ridotte capacità lavorative su postazioni con ridotto impegno lavorativo". Lo ha detto il leader della Fismic Roberto Di Maulo dopo l'incontro di questo pomeriggio con Fca sul futuro occupazione del polo torinese. "Complessivamente - ha spiegato Di Maulo - saranno coinvolti da questo processo un migliaio di lavoratori compresi i 600 della Mito che però fino a quando continuerà a produrre saranno impegnati sulla linea e quindi la maggior urgenza riguarda altre 400 persone che dovranno essere investire dal processo di formazione".