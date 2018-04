Fca, Fiom: ritardo investimenti ha causato spostamenti a Torino

Torino, 16 apr. - "Lo spostamento di 1.000 lavoratori da Mirafiori a Grugliasco è la diretta conseguenza del ritardo di Fca negli investimenti". Lo dichiarano Michele De Palma, segretario nazionale della Fiom e responsabile del settore automotive, e Federico Bellono, segretario generale della Fiom di Torino dopo l'incontro sul futuro occupazionale del polo torinese di Fca all'Unione industriale di Torino. "Per sapere se si tratta di una misura temporanea o di un parcheggio sine die per i lavoratori, per generiche attività di addestramento - proseguono i due sindacalisti - , occorrerà attendere l'eventuale partenza di nuovi investimenti. Di certo nei prossimi mesi cesserà la produzione dell'Alfa Mito". "In ogni caso - osserva la Fiom - registriamo due effetti immediati: una netta divisione tra gli addetti in Carrozzeria che nel prossimo futuro lavoreranno sempre e quelli che lavoreranno il minimo previsto dalla solidarietà, così come è prevedibile che in futuro a Grugliasco gli attuali addetti lavoreranno ancora meno di quanto già oggi fanno". Per domani la Fiom ha organizzato le assemblee con i lavoratori sia a Mirafiori che a Grugliasco.