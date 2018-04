Governo, Di Maio: piena fiducia in Mattarella

Roma, 16 apr. - M5s si fida del capo dello Stato. Lo ha detto Luigi Di Maio durante la registrazione di `Otto e mezzo' su La7: "M5s - ha spiegato - sin dall'inizio si è sempre sentito garantito da questo presidente della Repubblica e proprio per evitare di mettere in difficoltà il presidente le forze politiche dovrebbero trovare un'intesa. La situazione non si può pretendere che la risolva il Quirinale".

Di Maio commenta anche l'ipotesi di un incarico ad uno dei due presidenti delle Camere: "Dobbiamo capire anche che genere di incarico si darà ai presidenti delle Camere, aspettiamo mercoledì. Io ho piena fiducia nel presidente della Repubblica".