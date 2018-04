Lavoro, Cisl: dare stabilità a detassazione contratti II livello

Roma, 16 apr. - "I dati diffusi dal ministero del Lavoro ci dicono come miglioramento della produttività e contrattazione decentrata siano sempre più correlati". Lo sottolinea il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, commentando i dati sull'andamento dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello.

"In questo momento di ripresa economica - dice - impresa e lavoro stanno sempre più condividendo nuove soluzioni in tema di salario per obiettivi, di welfare per il benessere delle persone e di partecipazione. La contrattazione sta cambiando come dimostrano anche i dati dell'osservatorio Ocsel della Cisl, dal quale emerge che sono più le aziende che contrattano salario variabile di quelle che contrattano salario fisso e che la logica del premio uguale per tutti è stata superata da nuovi criteri di distribuzione sulla base delle competenze. La realtà sta dimostrando di essere più fertile e innovativa. Al nuovo Governo, che speriamo presto si possa costituire, chiederemo da subito di verificare insieme con le parti sociali l'efficacia delle misure di detassazione e incentivazione della contrattazione di secondo livello da due anni in campo. Ma chiederemo soprattuttodi dare assoluta stabilità e continuità alle stesse".