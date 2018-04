Governo, Rosato: Pd alternativo a M5s-Lega, non cambia posizione

Roma, 16 apr. - "Il Pd è l'unico partito in cui c'è ancora dialettica interna, e questo si vede. Ma la nostra Direzione ha detto all'unanimintà, appena 7 astenuti, che noi siamo alternativi a M5s e a Lega. Mi pare che non ci sia alcun elemento che possa avere cambiato la nostra opinione: Di Maio continua a dire che Lega e Pd sono uguali; la Lega, con cui non abbiamo mai pensato di allearci, dice che i voti del Pd non li vuole... Penso che il presidente Mattarella ha in testa un percorso, nella consapevolezza della complessità della situazione. Farà un passo lui: visto che chi ha vinto non fa un passo, tocca a lui sbrogliare la matassa". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd), intervistato a Matrix105 su Radio105.

"Oggi - ha aggiunto - bisogna scongelare un po' di veti, e lo dico in particolare a chi dice di aver vinto le elezioni. Con un sistema tripolare, due Camere, è evidente che c'è una situazione di stallo. Il risultato di oggi è figlio della mancata approvazione delle riforme istituzionali. Poi gli italiani hanno scelto, e bisogna rispettare la loro decisione". Così come "un governo M5s-Lega mi spaventa e mi continua a spaventare, ma il 50% degli italiani ha scelto così e bisogna rispettare la decisione".